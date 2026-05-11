Walter Magnifico | l’ascesa del gigante che ha reso leggenda Pesaro

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Walter Magnifico, cresciuto a Pesaro, ha iniziato la sua carriera come collaboratore scolastico prima di diventare un giocatore di basket professionista. La sua scoperta come talento avvenne grazie a un collaboratore che notò le sue capacità durante una partita amatoriale. La Virtus Bologna aveva in programma di ingaggiarlo, ma alla fine non concluse l’accordo con il giocatore.

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? Punti chiave Come ha fatto un collaboratore scolastico a scoprire un futuro campione?. Perché la Virtus Bologna perse l'occasione di ingaggiare Magnifico a Bologna?. Cosa impedì al gigante di trasferirsi in NBA durante la carriera?. Come riuscì Magnifico a vincere la Coppa Italia a Casalecchio?.? In Breve Debuttò nel 1979 con la Fortitudo insieme a Charles Jordan e Dante Anconetani.. Vincitrice di Coppa delle Coppe, due Coppe Italia e due scudetti con Pesaro.. Olimpiadi di Los Angeles 1984 e bronzo europeo nel 1985 con la Nazionale.. Con la Virtus vinse la Coppa Italia a Casalecchio con 277 punti segnati.. Il 18 giugno 1961 nasce a San Severo un atleta che cambierà la storia del basket italiano, Walter Magnifico, un giocatore alto 209 centimetri per 108 chili che ha scritto pagine leggendarie tra Bologna e Pesaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Walter Magnifico: l’ascesa del gigante che ha reso leggenda Pesaro
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