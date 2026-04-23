Tim Cook lascerà la guida di Apple a settembre, quando sarà sostituito da John Ternus. Durante il suo mandato, la società ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 4.000 miliardi di dollari. La scelta del cambio di leadership viene annunciata in un momento di grande successo per l’azienda, che ha consolidato la sua posizione come uno dei maggiori produttori tecnologici al mondo.

? Cosa sapere Tim Cook cede il comando di Apple a John Ternus nel prossimo settembre.. La gestione Cook ha portato la capitalizzazione di mercato a 4.000 miliardi di dollari.. Il passaggio di consegne a Cupertino verso John Ternus, previsto per settembre, segna la fine di un’era finanziaria senza precedenti iniziata nel 2011 sotto la gestione di Tim Cook, dopo il periodo visionario guidato da Steve Jobs tra il 1997 e il 2011. L’evoluzione della multinazionale tecnologica mostra una traiettoria che ha trasformato un’azienda basata sull’innovazione di prodotto in un colosso industriale caratterizzato da una capacità di scala quasi perfetta. Se...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio Cook: la strategia che ha reso Apple un gigante da 4.000 mld

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