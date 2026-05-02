È deceduto Alex Zanardi, ex pilota e campione paralimpico, dopo un grave incidente occorso in una corsa su strada. L’incidente ha provocato gravi ferite e ha richiesto interventi chirurgici complessi. Dopo l’incidente, Zanardi ha subito un intervento di rivascolatura e un lungo percorso di riabilitazione. La sua morte ha suscitato dolore e commozione in Italia, dove era considerato un simbolo di tenacia e speranza.

All’improvviso la paura si è trasformata in lacrime. Quelle di una Nazione intera. Perché Alex Zanardi ha lottato un’altra volta contro la morte. E stavolta si è dovuto arrendere. L’uomo che era rinato fino a diventare un simbolo è stato trascinato di nuovo indietro nella sua dimensione terrena. Un corpo fatto di carne e di ossa, di sangue e di dolore. Dopo il primo incidente, 19 anni più tardi Alex è stato coinvolto in un altro spaventoso scontro. Era un pomeriggio di giugno 2020. Zanardi ha lottato ancora, per altri sei anni. E c’è qualcosa di crudele in questa ciclicità della storia. Perché la vita di Zanardi (ma anche la nostra) è cambiata una volta per tutte il 15 settembre del 2001.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso: l’incidente e la seconda vita che lo ha reso leggenda

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