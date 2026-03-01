L’anello del nibelungo | il saggio del musicologo Zoppelli per capire Wagner Anche oltre la musica

Un nuovo saggio dedicato a Wagner, scritto dal musicologo Zoppelli, analizza l’opera del compositore tedesco sotto un’ottica che va oltre la musica. Il testo si concentra su come le opere, dall’Anello del Nibelungo al Parsifal, siano interpretate come rappresentazioni di miti fondatori. Secondo il filosofo Giorgio Locchi, queste composizioni hanno dato vita a una tendenza storica definita «sovrumanismo».

Con il volume, edito da Carocci, Zoppelli ci guida all'ascolto della Tetralogia, il più impegnativo dei wort-ton-drama del creatore della melodia infinita. E ci dà gli strumenti per coglierne anche il senso filosofico Per il filosofo Giorgio Locchi l'opera artistica di Richard Wagner, dall'Anello del Nibelungo al Parsifal, è la «rappresentazione» di un mito fondatore, con il quale si è costituita una nuova «tendenza» storica che egli chiama «sovrumanismo». Il cuore della nuova tendenza è una visione «sferica» e non lineare della storia, un tempo tridimensionale, aperto, le cui dimensioni sono passato, attualità, futuro. Il presente è la sfera di cui "passato", "attualità", "avvenire" sono tre dimensioni.

