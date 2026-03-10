La Scala ha recentemente completato la messa in scena integrale dell’Anello del Nibelungo, raccogliendo tutti e quattro i titoli in un’unica rappresentazione. La produzione, che ha suscitato molte discussioni, ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La scelta di portare in scena l’intera saga è stata annunciata dopo aver mostrato singoli episodi nelle stagioni precedenti.

Il “Ring” alla Scala, una festa per operanomadi. Come diceva Nietzsche, il compositore tedesco è una nevrosi, un bacillo che continua periodicamente a circolare Umano, mai troppo umano. Wagner e il dolore di dèi ed eroi oltre il mito Dopo averlo proposto “a puntate” nelle ultime stagioni, la settimana scorsa la Scala ha messo insieme tutti e quattro i pezzi del suo Anello del Nibelungo. La più lunga manifestazione musicale della storia dopo il Festival di Sanremo è stata molto applaudita da un pubblico di “perfect wagnerite” internazionali, festanti dopo quattro serate e circa sedici ore di full immersion: ma si sa che Wagner in generale e il Ring in particolare sono un sequestro di persona accompagnato dalla sindrome di Stoccolma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Storie assurde su una musica sublime: non c’è vaccino al virus Wagner

Articoli correlati

Nipah, incubo pandemia: al via il vaccino su 60 volontari. La trasmissione del virus all'uomo, a chi è consigliatoPer ora il virus Nipah non preoccupa l'Europa e i paesi occidentali, ma dopo i primi casi in India crescono i timori anche in altri paesi asiatici,...

Le mie tre notti 'assurde' al Cardarelli su una barella dopo una caduta al Centro DirezionaleSe Antonio Cardarelli, stimato medico napoletano e considerato uno dei più grandi clinici italiani tra ’800 e ’900 per il suo acuto occhio clinico,...

Contenuti utili per approfondire Storie assurde

Discussioni sull' argomento Un racconto tra storie e ingiustizie; Stivali inguinali e giarrettiere per lui: le tendenze più audaci della MFW 2026; Al lupo! Al lupo! Ecco perché le favole che ci raccontiamo continuano ad accanirsi contro di loro; In volo col morto.

Davvero una delle storie più assurde (e meno conosciute) della storia africana. - facebook.com facebook