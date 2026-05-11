Vuole entrare a tutti i costi nel locale ubriaco spintona la sicurezza | caos nella notte e arrivano i carabinieri

Da quicomo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio, fuori da un locale di via Volata a Carbonate, si è verificato un episodio di confusione. Un uomo, in stato di ebbrezza, ha cercato di entrare a tutti i costi nel locale e ha spinto la sicurezza. La scena ha generato un rapido aumento della tensione, che ha portato alla chiamata dei carabinieri per riportare l’ordine. La situazione è rimasta sotto controllo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

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Serata decisamente movimentata quella di venerdì 8 maggio fuori da un locale di via Volata a Carbonate, dove a un certo punto sono arrivati anche i carabinieri per riportare la calma dopo momenti di forte tensione.Secondo il racconto di alcune persone presenti, un giovane di origine marocchina.🔗 Leggi su Quicomo.it

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