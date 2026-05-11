Vuole entrare a tutti i costi nel locale ubriaco spintona la sicurezza | caos nella notte e arrivano i carabinieri

Venerdì 8 maggio, fuori da un locale di via Volata a Carbonate, si è verificato un episodio di confusione. Un uomo, in stato di ebbrezza, ha cercato di entrare a tutti i costi nel locale e ha spinto la sicurezza. La scena ha generato un rapido aumento della tensione, che ha portato alla chiamata dei carabinieri per riportare l’ordine. La situazione è rimasta sotto controllo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

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Serata decisamente movimentata quella di venerdì 8 maggio fuori da un locale di via Volata a Carbonate, dove a un certo punto sono arrivati anche i carabinieri per riportare la calma dopo momenti di forte tensione.Secondo il racconto di alcune persone presenti, un giovane di origine marocchina.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Como, caos nel locale in centro: 19enne ubriaco tenta di colpire un coetaneo e si ferisce al braccioUna denuncia per minacce aggravate e ubriachezza molesta nella serata di ieri nel centro storico di Como. Arrivano 32 nuovi carabinieri nella provincia di Ancona: rinforzi per sicurezza e territorioI militari provenienti da tutta Italia andranno a rafforzare gli organici delle Aliquote Radiomobili, della Tenenza di Falconara Marittima e delle... Argomenti più discussi: Vuole entrare a tutti i costi nel locale, ubriaco spintona la sicurezza: caos nella notte e arrivano i carabinieri; Esercizi. È Cristo che vuol farsi presente - Comunione e Liberazione; Vuole entrare in scooter nell’area pedonale durante la sagra e spruzza vernice in faccia agli agenti; E' troppo grande, costoso e riconoscibile: Bezos vuole disfarsi del mega-yacht Koru. Non lo fanno entrare né a Monaco nè a Venezia: lo scoop di Page Six e la replica del suo portavoce. #Allegri: Chi è all'interno del #Milan deve lavorare per il club che ha una storia da difendere e un dna glorioso. Io l'ho riscontrato nei dirigenti ma poi non è facile fare risultati. Importante è che tutti dobbiamo lavorare per il club. Gli obiettivi personali vanno mes - x.com x.com