A Como, nel centro storico, si è verificato un episodio che ha coinvolto un giovane di 19 anni, tunisino, denunciato per minacce aggravate e ubriachezza. Durante un alterco tra coetanei, il giovane ha tentato di colpire un altro ragazzo, ma si è ferito al braccio nel corso della colluttazione. L’intera scena ha attirato l’attenzione dei presenti, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Una denuncia per minacce aggravate e ubriachezza molesta nella serata di ieri nel centro storico di Como. Un giovane tunisino di 19 anni, residente in provincia di Lecco, è stato identificato e deferito in stato di libertà dopo una lite tra coetanei. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 19.20 di ieri, quando le Volanti sono state chiamate a intervenire in un locale situato nel cuore di Como, a seguito di una segnalazione relativa a una lite tra giovani di origine nordafricana. L’intervento delle forze dell’ordine Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato un ragazzo con una ferita da taglio su un braccio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, caos nel locale in centro: 19enne ubriaco tenta di colpire un coetaneo e si ferisce al braccio

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Como, caos nel locale in centro: 19enne ubriaco tenta di colpire un coetaneo e si ferisce al braccioUn 19enne tunisino è stato denunciato a Como per minacce aggravate e ubriachezza dopo una lite tra giovani nel centro storico. virgilio.it

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