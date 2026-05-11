La Vuelle si trova sotto sfratto, mentre il tecnico Marchionni denuncia che squadra e Aspes sono ostaggio di Biancani. La sconfitta in contumacia della squadra nella prima partita dei playoff a Jesi ha aggravato la situazione, lasciando il club in una posizione difficile. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra le parti coinvolte, creando un quadro complesso legato alle recenti vicende sportive e legali.

La sconfitta in contumacia della Vuelle nella gara 1 di playoff a Jesi è come sale su una ferita ancora aperta. Che rinfocola la rabbia del mondo sportivo cittadino ma anche di quello politico. Ad affondare il colpo è Giulia Marchionni, consigliera comunale di opposizione, che parla di una "squadra ostaggio di Biancani delle sue scelte, dei suoi desiderata". "Non è possibile – tuona la consigliera – gestire la Vuelle - e mi vien da dire nemmeno la città - come se fossero un inciampo, un problema dell’ultimo minuto. I tifosi non lo meritano. La società - che con coraggio e tenacia sta tenendo vivo il sogno - non lo merita. La città non lo merita".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle sotto sfratto. Marchionni all’attacco: "Squadra e Aspes ostaggio di Biancani"

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