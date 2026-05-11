Vuelle | coraggio fisico e tecnica Il derby con Rimini torna in parità

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Vuelle e Rimini, la squadra di casa ha risposto con una prestazione compatta, segnando 94 punti e contando cinque giocatori in doppia cifra. La partita si è conclusa con un pareggio, dopo che la Vuelle ha mostrato determinazione in difesa e nel gioco offensivo. La vittoria in casa rappresenta un risultato importante per il team, che ha dimostrato coraggio sia in attacco sia in difesa.

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Pesaro, 11 maggio 2026 –  La Vuelle restituisce pan per focaccia a Rimini, si prende garadue segnando 94 punti con cinque uomini in doppia cifra, difendendo con ardore e tornando a vincere alla sua maniera: come una vera squadra. Leka fa la mossa più coraggiosa ma anche la più logica dopo i danni subìti a rimbalzo in garauno: lascia fuori Jazz Johnson e schiera i due lunghi stranieri per dare un’alternativa a Miniotas al quale non può, e non vuole, rinunciare. Smith parte in quintetto con al fianco Aromando: due novità che sono un chiaro segnale per provare a competere con più verticalità e stazza contro Camara e Sankare, i due mori di Rimini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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