Vuelle | coraggio fisico e tecnica Il derby con Rimini torna in parità
Nel match tra Vuelle e Rimini, la squadra di casa ha risposto con una prestazione compatta, segnando 94 punti e contando cinque giocatori in doppia cifra. La partita si è conclusa con un pareggio, dopo che la Vuelle ha mostrato determinazione in difesa e nel gioco offensivo. La vittoria in casa rappresenta un risultato importante per il team, che ha dimostrato coraggio sia in attacco sia in difesa.
Pesaro, 11 maggio 2026 – La Vuelle restituisce pan per focaccia a Rimini, si prende garadue segnando 94 punti con cinque uomini in doppia cifra, difendendo con ardore e tornando a vincere alla sua maniera: come una vera squadra. Leka fa la mossa più coraggiosa ma anche la più logica dopo i danni subìti a rimbalzo in garauno: lascia fuori Jazz Johnson e schiera i due lunghi stranieri per dare un’alternativa a Miniotas al quale non può, e non vuole, rinunciare. Smith parte in quintetto con al fianco Aromando: due novità che sono un chiaro segnale per provare a competere con più verticalità e stazza contro Camara e Sankare, i due mori di Rimini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
La Vuelle vola, sempre prima in classifica: Pesaro vince il derby contro Rimini 85 a 78Pesaro 22 febbraio 2026 - Quasi 7mila spettatori in tribuna, un settore pieno di tifosi di Rimini.
A Rimini non era la solita Vuelle. Ma il ko con Verona serviràE’ come se un maratoneta in testa alla corsa trovasse all’improvviso l’indicazione per una corsa campestre.