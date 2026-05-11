Vuelle | coraggio fisico e tecnica Il derby con Rimini torna in parità

Nel match tra Vuelle e Rimini, la squadra di casa ha risposto con una prestazione compatta, segnando 94 punti e contando cinque giocatori in doppia cifra. La partita si è conclusa con un pareggio, dopo che la Vuelle ha mostrato determinazione in difesa e nel gioco offensivo. La vittoria in casa rappresenta un risultato importante per il team, che ha dimostrato coraggio sia in attacco sia in difesa.

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