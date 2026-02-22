La Vuelle vola sempre prima in classifica | Pesaro vince il derby contro Rimini 85 a 78

Il successo di Pesaro contro Rimini deriva dall'intensità in attacco e dalla difesa aggressiva. La partita, segnata da un pubblico numeroso e appassionato, ha visto i biancorossi dominare nel secondo quarto, mantenendo il vantaggio fino alla fine. La vittoria permette alla Vuelle di consolidare la prima posizione in classifica, mentre i tifosi di Rimini hanno sostenuto con entusiasmo la loro squadra. La tensione tra le due tifoserie ha reso il derby ancora più acceso e coinvolgente.