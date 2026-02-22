La Vuelle vola sempre prima in classifica | Pesaro vince il derby contro Rimini 85 a 78
Il successo di Pesaro contro Rimini deriva dall'intensità in attacco e dalla difesa aggressiva. La partita, segnata da un pubblico numeroso e appassionato, ha visto i biancorossi dominare nel secondo quarto, mantenendo il vantaggio fino alla fine. La vittoria permette alla Vuelle di consolidare la prima posizione in classifica, mentre i tifosi di Rimini hanno sostenuto con entusiasmo la loro squadra. La tensione tra le due tifoserie ha reso il derby ancora più acceso e coinvolgente.
Pesaro 22 febbraio 2026 - Quasi 7mila spettatori in tribuna, un settore pieno di tifosi di Rimini. Clima tesissimo per una partita che valeva mezzo campionato. Difese durissime, nervi alle stelle. Tecnici a ripetizioni e anche espulsioni come quella di Marini uno degli uomini migliori di Rimini. Una battaglia che si è risolta solamente negli ultimi tre minuti quando i romagnoli sono risaliti a meno 7, dopo che avevano toccato anche la fossa delle Marianne a meno 20. Ma gli uomini di Leka, con in testa Bertini, Maretto ed anche Tambone, hanno chiuso il match con le loro conclusioni regalando due punti pesantissimi ai tifosi in tribuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
