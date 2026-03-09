Che Tempo Che Fa la letterina di Luciana Littizzetto al ministro Crosetto | Vorrei commentare perché fossi a Dubai nel momento peggiore

Durante la puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ dell’8 marzo 2026, su Nove, Luciana Littizzetto ha letto una lettera indirizzata al ministro Guido Crosetto. Nel suo intervento, ha commentato la sua presenza a Dubai in un periodo considerato difficile. La comica ha scelto di condividere pubblicamente il suo pensiero attraverso questa lettera.

In occasione della puntata di ‘ Che Tempo Che Fa ‘ dell’ 8 marzo 2026, sul Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato la sua letterina a Guido Crosetto. Il ministro della Difesa era rimasto bloccato a Dubai quando era scoppiata la guerra in Iran. “Vorrei commentare perché fossi a Dubai nel momento peggiore in assoluto, ma hai cambiato più versioni tu di quanti abiti ha cambiato Pausini a Sanremo. Sembra quasi che fossi lì a tua insaputa”, ha detto la comica piemontese. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) Questo articolo Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto al ministro Crosetto: "Vorrei commentare perché... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sempre ottimi ascolti sul Nove per Che Tempo Che Fa: 1,4 milioni di telespettatori e quasi l’8% share, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 13 milioni di visualizzazioni dei video e 450 mila interazioni, è ancora una volta il programma più com - facebook.com facebook