Dopo la sconfitta al Lungobisenzio, il tecnico della squadra ha commentato con parole di amarezza, sottolineando che per lui la partita rappresenta un punto di ripartenza. Ha affermato che, per lui, questa non è una sconfitta, ma un nuovo inizio. La squadra ha concluso l’incontro con un risultato negativo, lasciando spazio a considerazioni che il tecnico ha condiviso pubblicamente.

"Per me questa non è una sconfitta, ma un punto di partenza": il tecnico bianconero Gill Voria (nella foto) parte da qui, al temine della sconfitta del Lungobisenzio. "Sicuramente c’è amarezza – afferma il mister –: abbiamo preso il gol dell’1-1 a partita praticamente finita. Ma devo solo ringraziare questa squadra, questi ragazzi che anche stavolta ci hanno messo tutto quello che avevano. Ci siamo presentati in campo con qualche problemino: se già gestire la gara era complicato, lo è stato ancora di più sui 120 minuti. Io sono orgoglioso dei miei giocatori". "I loro gol, ai supplementari, sono arrivati uno dietro l’altro – prosegue Voria –: ci poteva stare un po’ di scoramento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Voria: "C’è amarezza, ormai era finita. Questo per me è un punto di partenza"

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Si parla di: Voria: C’è amarezza, ormai era finita. Questo per me è un punto di partenza; Interviste: parla l’attaccante Lipari. E’ dura, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Il gol incassato al novantesimo ci ha tagliato le gambe.