Volontariato e sanità verso il rinnovo del Comitato dell’Ospedale Maggiore
Si avvicina il rinnovo del Comitato consultivo misto dell’Ospedale Maggiore di Parma, un organismo che collega il mondo del volontariato e il sistema sanitario locale. Il comitato ha il compito di coinvolgere i cittadini nelle decisioni relative ai servizi ospedalieri e di contribuire a migliorare l’offerta assistenziale. La selezione dei nuovi membri sarà prossimamente avviata, con processi che coinvolgono le associazioni di volontariato e le istituzioni sanitarie.
Si avvicina il rinnovo del Comitato consultivo misto dell’Ospedale Maggiore di Parma, punto di incontro tra mondo del volontariato e sistema sanitario, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni e contribuire al miglioramento dei servizi.Il 19 giugno le associazioni di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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