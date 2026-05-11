Volontariato e sanità verso il rinnovo del Comitato dell’Ospedale Maggiore

Si avvicina il rinnovo del Comitato consultivo misto dell’Ospedale Maggiore di Parma, un organismo che collega il mondo del volontariato e il sistema sanitario locale. Il comitato ha il compito di coinvolgere i cittadini nelle decisioni relative ai servizi ospedalieri e di contribuire a migliorare l’offerta assistenziale. La selezione dei nuovi membri sarà prossimamente avviata, con processi che coinvolgono le associazioni di volontariato e le istituzioni sanitarie.

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