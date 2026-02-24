Il Comitato Consultivo dell’ospedale Cannizzaro di Catania è stato rinnovato dopo che 39 membri, tra associazioni, volontari e professionisti, hanno presentato domanda. La nomina si è resa necessaria per garantire una rappresentanza più ampia delle diverse realtà locali. I nuovi componenti, scelti attraverso un avviso pubblico, avranno il compito di collaborare con la direzione dell’ospedale per migliorare i servizi offerti. La riunione inaugurale si terrà entro la fine del mese.

La prima seduta è convocata per giovedì 5 marzo alle 15.30 per l’insediamento e l’elezione del presidente e vicepresidente Si è rinnovato il Comitato Consultivo dell’ospedale Cannizzaro di Catania. A farne parte, per un nuovo triennio, sono 39 componenti fra associazioni di tutela dei diritti degli utenti, organizzazioni di volontariato e ordini professionali, che hanno presentato domanda a seguito dell’avviso pubblico e possiedono i requisiti richiesti. Il Comitato Consultivo Aziendale è un organo previsto dalla legge regionale n. 5 del 2009 di riforma del Servizio Sanitario della Sicilia e disciplinato dal Decreto dell’Assessore per la Salute del 15 aprile 2010, con compiti di collaborazione con l’Ente di appartenenza in termini di formulazione di proposte e pareri, verifiche sulla qualità dei servizi, elaborazione di campagne di sensibilizzazione e altre forme ancora. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

