Il volo Londra-Catania non riesce ad atterrare per il troppo vento e rimane con pochissimo carburante | atterraggio d’emergenza a Palermo

Un volo proveniente da Londra diretto a Catania ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Palermo. Dopo due tentativi falliti a causa di raffiche di vento improvvise e molto forti, l’aereo ha dichiarato l’emergenza. Durante la manovra, l’indicatore del carburante ha segnalato una quantità inferiore alla soglia di sicurezza, costringendo i piloti a scegliere la pista più vicina.

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Due tentativi di atterraggio abortiti a causa di violente e improvvise raffiche di vento, l’indicatore dei serbatoi sceso al di sotto della soglia di sicurezza e la conseguente dichiarazione di emergenza per raggiungere la pista più vicina. È l’insieme di fattori che venerdì 8 maggio ha portato il volo di linea BA2610 della British Airways, decollato da Londra e diretto a Catania, in uno stato di criticità risolto solo in extremis con un dirottamento su Palermo. Il wind shear e le riattaccate a Catania. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal quotidiano Il Giornale, il velivolo era decollato regolarmente dall’aeroporto di London Gatwick alle 07:49 del mattino, con arrivo programmato allo scalo di Catania Fontanarossa alle 11:40.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il volo Londra-Catania non riesce ad atterrare per il troppo vento e rimane con pochissimo carburante: atterraggio d’emergenza a Palermo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Livello di carburante al minimo, atterraggio d'emergenza a Palermo per il volo Londra-CataniaDopo due tentativi non andati a buon fine sulla pista di Catania, a causa delle forti raffiche di vento, il pilota ha dovuto effettuare un... Paura sul volo Londra-Catania: carburante al minimo, aereo costretto all'atterraggio d'emergenzaTanta paura per i passeggeri del volo BA2610 della British Airways partito da Londra e diretto a Catania. Argomenti più discussi: Paura sul volo Londra-Catania: carburante al minimo, aereo costretto all'atterraggio d'emergenza; Livello di carburante al minimo, atterraggio d'emergenza a Palermo per il volo Londra-Catania; Trasporto aereo, l’11 maggio sciopero nazionale: orari, scali interessati e voli garantiti; Sciopero 11 maggio 2026 degli aerei: orari e voli cancellati. Livello di carburante al minimo, atterraggio d'emergenza a Palermo per il volo Londra-Catania - x.com x.com Qual è stato il vostro viaggio più lungo in macchina? E con che macchina eravate? - Reddit reddit