Livello di carburante al minimo atterraggio d' emergenza a Palermo per il volo Londra-Catania

Un volo proveniente da Londra con destinazione Catania ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza a Palermo. Dopo due tentativi falliti sulla pista di Catania a causa delle raffiche di vento, il pilota ha virato e cambiato rotta per raggiungere l'aeroporto di Palermo. Il livello di carburante dell'aereo era al minimo prima dell'atterraggio. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo a feriti o danni.

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Dopo due tentativi non andati a buon fine sulla pista di Catania, a causa delle forti raffiche di vento, il pilota ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza dopo aver virato e cambiato rotta per raggiungere la pista di Palermo. Fuoriprogramma oggi per un volo della compagnia aerea British.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Lo "Squawk 7700", poi l'atterraggio di emergenza: paura sul volo per LondraGrande agitazione a bordo di un aereo della British Airways costretto a richiedere un atterraggio d'emergenza mentre si trovava in fase di crociera. Paura su volo Ryanair Catania-Atene: aereo perde quota e impiega due ore per l’atterraggio di emergenzaIl volo Ryanair da Catania ad Atene è rientrato dopo oltre due ore di manovra di emergenza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La carenza di carburante aereo riduce i voli e ridefinisce la stagione delle vacanze; Crisi carburante: a maggio i vettori tagliano 2 mln di posti a livello globale; Accise carburanti, proroga in due fasi: copertura del decreto-legge fino al 10 maggio; Volano le esportazioni di carburanti degli Stati Uniti, ma schizzano anche i prezzi della benzina. Qual è il livello ottimale di carburante nel serbatoio? Il consiglio dei meccaniciQuale livello di carburante tenere nel serbatoio? Il consiglio dei meccanici per proteggere la pompa ed evitare danni al veicolo. auto.everyeye.it "Mi ha dato tanto Luis Enrique che ha deciso lui di andare via e non glielo perdonerò mai nonostante avesse avuto problemi ambientali con critiche eccessive. Quell'anno lui aveva una squadra non fortissima o almeno al livello di quelle di altri anni a Roma. L - facebook.com facebook Ho ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il Primo Ministro eletto dell’Ungheria, @magyarpeterMP, per un primo e proficuo confronto in vista del suo prossimo insediamento. Uno scambio di vedute sui principali dossier bilaterali e sulle sfide che l’Europa è c x.com