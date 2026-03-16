Doppia vittoria per Gas Sales Bluenergy Sitting Volley nel quarto concentramento del Campionato Italiano di Serie A1 maschile

Nel quarto concentramento del Campionato Italiano di Serie A1 maschile, Gas Sales Bluenergy Sitting Volley ha ottenuto due vittorie decisive. La squadra biancorossa si è imposta sui propri avversari, consolidando il suo percorso nel torneo. La giornata si è rivelata un momento importante per la formazione, che ha mostrato solidità e determinazione in entrambe le sfide disputate.

Domenica da incorniciare per Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, protagonista assoluta del quarto concentramento di campionato, concluso con due vittorie nette che confermano la crescita costante della squadra biancorossa.Al Palazzetto dello Sport Campanini di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, la formazione biancorossa ha superato, nella prima partita, il Diasorin Fenera Chieri per 3-0 (25-15, 25-6, 25-11) mentre nella seconda sfida della giornata ha superato l’Acqua S.Bernardo Cuneo SV per 3-1 (25-15, 25-13, 20-25, 25-21).I biancorossi, in entrambe le gare, hanno imposto da subito ritmo, intensità e qualità tecnico tattica, conquistando entrambi gli incontri con autorevolezza e mostrando un gioco solido in tutti i fondamentali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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