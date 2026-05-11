Un veicolo Volkswagen California Ocean eHybrid 4Motion viene utilizzato da un ciclista professionista per allenarsi in diversi ambienti del Nord Italia, dal Lago di Garda alle strade più panoramiche. Il mezzo permette di spostarsi facilmente e di allenarsi ovunque, offrendo spazio e comfort per le attività all’aperto. La presenza di un motore ibrido consente di muoversi in modo più sostenibile durante gli spostamenti.

Per anni Daniel Oss ha vissuto il ciclismo professionistico dentro una routine scandita da orari, trasferimenti, briefing tecnici, allenamenti e recupero. Una vita fatta di ritmi precisi, chilometri, alimentazione controllata e giornate costruite intorno alla performance. Oggi il rapporto con la bicicletta è cambiato. Rimane la passione, rimane il bisogno fisico di pedalare, ma cambia completamente il modo di vivere tutto ciò che sta attorno allo sport. Non esiste più la necessità di rincorrere il cronometro. Conta la libertà di scegliere una strada, fermarsi davanti a un panorama, ripartire senza programmi rigidi ed è proprio dentro questa nuova dimensione che il Volkswagen California Ocean eHybrid 4Motion trova il suo senso più autentico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen California Ocean eHybrid 4Motion: la libertà di allenarsi ovunque

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