Un camper Volkswagen California Ocean è stato protagonista di un’uscita sul Lago di Garda insieme a Daniel Oss, ciclista professionista. Il veicolo si distingue per la sua versatilità, offrendo vari allestimenti come Beach, Beach Camper, Ocean e Beach Tour. È equipaggiato con diverse motorizzazioni, tra cui diesel e ibrido plug-in, e presenta dotazioni pensate per garantire comfort e funzionalità durante i viaggi.

Il Volkswagen California Ocean è uno dei modelli di riferimento nel settore dei camper e si distingue per un’eccezionale versatilità, fatta di allestimenti diversi (Beach, Beach Camper, Ocean e Beach Tour), di dotazioni intelligenti e di motorizzazioni che spaziano dal diesel all’ibrido plug-in. Ma più dei numeri, conta il modo in cui riesce a entrare nella vita di chi lo utilizza, accompagnandone i ritmi senza mai forzarli. Accanto alla porta di casa è già lì, pronto. La giornata prende forma attraverso gesti semplici: l’attrezzatura che trova posto, le biciclette che entrano senza complicazioni, ogni cosa esattamente dove serve. Perché quando tutto funziona si guadagna tempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen California Ocean: in camper con Daniel Oss, fra bici e relax sul Lago di Garda

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