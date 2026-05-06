Sul Lago di Garda, le strade che si snodano lungo il suo perimetro sono ideali per il campeggio e le attività all'aperto. In questa zona, un ciclista professionista ha partecipato a un evento che ha coinvolto anche il noleggio di un veicolo Volkswagen California Ocean. La presenza di quest’ultimo ha attirato l’attenzione di appassionati e visitatori, che hanno potuto ammirare sia il paesaggio che le soluzioni di mobilità offerte.

Le strade che costeggiano il Lago di Garda sembrano disegnate apposta per il campeggio e per le attività all'aria aperta. Con Daniel Oss, ciclista professionista specializzato nella categoria Gravel, abbiamo percorso chilometri su chilometri, lasciandoci ammaliare da scenari e panorami mozzafiato. Un'esperienza di grande fascino effettuata a bordo del Volkswagen California Ocean, il camper dalla ricca dotazione di bordo che sembra fatto apposta per chi ama viaggiare. Ecco le sue peculiarità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sul Lago di Garda con Daniel Oss, fra bici e campeggio con il Volkswagen California Ocean

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