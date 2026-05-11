Voli estivi | l’UE autorizza il Jet A per evitare crisi di carburante

L’Unione Europea ha approvato l’uso del carburante Jet A durante la stagione estiva per evitare una futura carenza di carburante negli aeroporti europei. Questa decisione si è resa necessaria dopo che le autorità hanno sospeso temporaneamente le norme sul carburante sostenibile, a causa delle differenze di temperatura che potrebbero influire sulla sicurezza del volo. La misura mira a garantire la disponibilità di carburante durante i mesi più caldi.

? Domande chiave Come influirà la differenza di temperatura tra i due carburanti sulla sicurezza?. Perché l'Europa ha dovuto sospendere le regole sul carburante sostenibile?. Quali rischi tecnici comporta l'uso del Jet A ad alta quota?. Chi dovrà aggiornare le procedure per evitare errori umani in volo?.? In Breve Jet A resiste fino a -40°C contro i -47°C del Jet A-1 europeo.. Bruxelles sospende l'obbligo del 90% di carburante sostenibile previsto dal piano ReFuelEU.. Tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz minacciano le catene di approvvigionamento energetico.. Costruttori Airbus, Boeing, Embraer e ATR confermano compatibilità motori con entrambi i carburanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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