Crisi carburante voli | l’UE studia i piani per evitare il blocco

In Italia, quattro aeroporti hanno segnalato i primi ridimensionamenti nelle forniture di carburante, portando all’attenzione le possibili ripercussioni sulla disponibilità di carburante per il trasporto aereo nel resto d’Europa. L’Unione Europea sta valutando piani per evitare un blocco nei rifornimenti e garantire la continuità dei voli. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra le compagnie aeree e le autorità aeroportuali.

Quattro scali aeroportuali in Italia hanno registrato i primi tagli all’approvvigionamento di carburante, accendendo l’attenzione sulla tenuta dei rifornimenti per il trasporto aereo europeo. L’incertezza nasce dalla necessità di un accordo tra Israele, Stati Uniti e Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz, senza il quale il traffico internazionale potrebbe subire forti limitazioni nel tempo. Al momento non c’è motivo di allarme poiché le scorte disponibili sono più che sufficienti per coprire le necessità delle compagnie aeree. Eventuali cali di disponibilità potrebbero manifestarsi solo in modo sporadico in alcune zone o aeroporti, ma restano situazioni gestibili con gli strumenti attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi carburante voli: l’UE studia i piani per evitare il blocco Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioniC’è una data che, in queste settimane, sta circolando con una certa inquietudine tra le compagnie aeree europee: 9 aprile 2026. Leggi anche: Crisi carburante, voli in bilico per la guerra in Iran Temi più discussi: Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegue; Carburanti, Lufthansa e Ryanair lanciano l’allarme sulle cancellazioni dei voli in estate; Turismo: con la crisi dei carburanti, voli a rischio cancellazione o rincaro.; Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove. Crisi energetica, l’aeroporto di Brindisi è rimasto senza carburanteSolo voli di Stato, SAR e ospedalieri possono accedere a riserve limitate. I piloti invitati a pianificare rifornimenti adeguati già dalla partenza ... milanofinanza.it Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegueDel resto, l’associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) stima che circa il 25-30% della domanda europea di carburante per aerei provenga proprio dal Golfo Persico, il che rende il ... tg24.sky.it Tgr Rai Lombardia. . Caro carburante, l’esperto: “I mercati danno per scontato che crisi finisca”. Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli: “Abbiamo 90 giorni di scorte strategiche in Europa” - facebook.com facebook #Guerra, crisi del carburante e voli a rischio. I consigli per non rinunciare al proprio viaggio x.com