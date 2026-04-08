Il brianzolo in trasferta che prova a fare la spesa gratis | nello zaino merce per 230 euro
Un uomo proveniente dalla Brianza è stato arrestato dopo aver tentato di uscire da un supermercato di Como con merce del valore di circa 230 euro senza pagarla. L’uomo aveva nascosto i prodotti nello zaino prima di cercare di uscire dal negozio. La polizia è intervenuta dopo aver notato atteggiamenti sospetti e ha fermato il soggetto, che è stato condotto in commissariato.
In trasferta dalla Brianza a Como per fare la spesa “gratis” in un supermercato del capoluogo lariano. È successo intorno alle 16 di martedì 7 aprile quando un uomo – poi identificato in un 43enne di Seregno senza fissa dimora – ha provato a oltrepassare le casse dello store senza pagare. Quando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Como, prova a fare la spesa gratis in via Paoli: supera le casse con 230 euro di alcol nello zaino, denunciatoAveva nascosto sei bottiglie di alcol nello zaino, poi ha oltrepassato le casse senza pagare.
Cerca di fare la spesa gratis all’Esselunga: 200 euro di merce dagli scaffali, arrestato 23enne già noto per i fatti di BorgovicoAveva nascosto nello zaino merce per un valore di circa 200 euro e stava tentando di allontanarsi senza pagare.
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Nipote del fondatore del marchio brianzolo legato alla Valanga Azzurra, era tornato in azienda nel 2005 - facebook.com facebook