Il brianzolo in trasferta che prova a fare la spesa gratis | nello zaino merce per 230 euro

Un uomo proveniente dalla Brianza è stato arrestato dopo aver tentato di uscire da un supermercato di Como con merce del valore di circa 230 euro senza pagarla. L’uomo aveva nascosto i prodotti nello zaino prima di cercare di uscire dal negozio. La polizia è intervenuta dopo aver notato atteggiamenti sospetti e ha fermato il soggetto, che è stato condotto in commissariato.