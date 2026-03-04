Cerca di fare 200 euro di spesa gratis all’Esselunga | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di portare via circa 200 euro di spesa dall’Esselunga senza pagare. Ha fatto la spesa come un cliente normale, ma all’uscita, invece di fermarsi alle casse, ha proseguito dritto senza passare per il pagamento. La polizia è intervenuta e ha fermato l’individuo poco dopo.

È successo al supermercato di via Feltre a Milano nel pomeriggio di martedì 3 marzo. L'uomo è stato bloccato dalla polizia Ha fatto la spesa come un normale cliente, quando è arrivato all’uscita non si è fermato alle casse ma ha tirato dritto. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 36 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia dopo aver cercato di rubare 200 euro di spesa dall’Esselunga di viale Feltre a Milano nel pomeriggio di martedì 3 marzo. Tutto è accaduto intorno alle 16.30 quando l’uomo si è presentato all’interno del negozio per fare la spesa. L’allarme è scattato quando il 37enne stava per uscire dal negozio senza pagare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cerca di fare la spesa gratis all’Esselunga: 200 euro di merce dagli scaffali, arrestato 23enne già noto per i fatti di BorgovicoAveva nascosto nello zaino merce per un valore di circa 200 euro e stava tentando di allontanarsi senza pagare.

Cerca di fare 200 euro di spesa gratis all'Esselunga: arrestatoÈ successo al supermercato di via Feltre a Milano nel pomeriggio di martedì 3 marzo. L'uomo è stato bloccato dalla polizia ... milanotoday.it

