Voleva solo rimettersi in gioco | la fragilità e la forza di Milena nelle parole della sua insegnante
Una giovane donna ha perso i suoi progetti futuri in modo violento, secondo quanto riferito dalla sua insegnante. La ragazza aveva deciso di riprendere in mano la propria vita, ma è stata impedita con la forza. La testimonianza mette in luce la sua fragilità e determinazione, mentre il commento dell’insegnante evidenzia la brutalità dell’episodio. La vicenda è attualmente al centro di un’indagine.
«È una cosa veramente molto brutta che i suoi progetti per il futuro le siano stati tolti in questo modo, con con la forza».Milena Vitanov, uccisa in casa dal marito pochi giorni fa, è stata ricordata nel pomeriggio dell'11 maggio con un momento di ritrovo ai giardini di via Radini Tedeschi, a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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