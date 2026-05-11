Voleva solo rimettersi in gioco | la fragilità e la forza di Milena nelle parole della sua insegnante

Una giovane donna ha perso i suoi progetti futuri in modo violento, secondo quanto riferito dalla sua insegnante. La ragazza aveva deciso di riprendere in mano la propria vita, ma è stata impedita con la forza. La testimonianza mette in luce la sua fragilità e determinazione, mentre il commento dell’insegnante evidenzia la brutalità dell’episodio. La vicenda è attualmente al centro di un’indagine.

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