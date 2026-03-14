L'allenatore della Lazio ha parlato di Luka Modric durante la conferenza stampa, definendolo un esempio di umiltà e determinazione. Ha sottolineato come, nonostante l'età, il calciatore abbia deciso di continuare a mettersi in gioco, dimostrando una straordinaria volontà di migliorarsi. Le sue parole si sono concentrate sulla figura di Modric come un esempio di professionalità e dedizione nel calcio.

Luka Modric è uno dei giocatori più determinanti del Milan, nonostante la carta d'identità reciti "40 anni". Il fuoriclasse croato è arrivato in rossonero la scorsa estate, dopo essersi liberato a parametro zero dal Real Madrid. Qualcuno non era convinto dell'operazione, ma l'ex 'Blancos' si è integrato perfettamente nel sistema di Allegri, diventandone un elemento imprescindibile, in grado di fare la differenza in ogni partita. Nella conferenza stampa pre Lazio-Milan, Maurizio Sarri si è espresso proprio sul campione croato. Ecco, di seguito, il commento dell'allenatore biancoceleste su Luka Modric. "Modric secondo me è un mostro di umiltà, rimettersi in gioco così, alla sua età, è straordinario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Sarri esalta Modric: “Un mostro di umiltà. Rimettersi in gioco così alla sua età è straordinario”

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