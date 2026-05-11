Volata Champions può succedere di tutto

A due turni dalla fine del campionato di Serie A 202526, la lotta per la qualificazione alla Champions League ha raggiunto un livello di incertezza elevato. Le posizioni in classifica sono ancora molto vicine e ogni squadra coinvolta si gioca tutto nelle prossime partite. La competizione si presenta aperta, con possibili sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri in modo definitivo.

. A due giornate dal traguardo, la corsa Champions della Serie A 202526 è diventata un romanzo di nervi, dettagli, fragilità e orgoglio. Cinque squadre in cinque punti, nessuna padrona del proprio destino fino in fondo, tutte sospese tra la possibilità di un’impresa e il rischio di un fallimento che peserebbe per anni. È una volata che non premia la squadra più bella, ma quella più lucida, più feroce, più capace di restare in piedi quando il pallone scotta. Il Napoli è davanti a tutti, non per brillantezza ma per continuità. Questa sera i partenopei saranno chiamati alla vittoria, contro il Bologna di Italiano. Conte ha costruito una squadra che non concede nulla, che non entusiasma ma che non crolla mai.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Arsenal DESERVE their place in the Champions League final | The Thing About Arsenal

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