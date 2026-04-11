Calciomercato Juve la Champions cambia tutto! Cosa può succedere con e senza quarto posto | le possibili mosse

La Juventus si trova di fronte a un momento decisivo nel calciomercato, legato alla qualificazione in Champions League. La mancata conquista del quarto posto potrebbe portare a tre cessioni pesanti, mentre le strategie per rafforzare la rosa si delineano in base all’esito finale della stagione. La qualificazione o meno alla massima competizione europea influenzerà le mosse di mercato e le priorità del club per il prossimo futuro.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: il bivio Champions, le tre dolorose cessioni in caso di mancata qualificazione e gli obiettivi principali per rinforzare il gruppo. A sette giornate dalla fine del campionato, la Juventus affronta un finale estremamente caldo. Le fondamentali sfide sul campo contro Atalanta, Bologna e Milan non ammettono alcun calo di tensione per il gruppo bianconero, perché in palio c’è l’accesso all’Europa. Per Spalletti, raggiungere il quarto posto nei novanta minuti rappresenta un autentico spartiacque sportivo: arrivarci significa attrarre grandi campioni, fallire comporterebbe un inevitabile ridimensionamento. Senza i premi UEFA, la dirigenza sarebbe costretta a cedere un profilo di primissima fascia per coprire il bilancio, come riportato da La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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