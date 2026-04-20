Con l’assegnazione dello scudetto ormai definita e l’Inter vicina al ventunesimo titolo, l’attenzione si sposta sulla corsa ai tre posti disponibili in Champions League. Sei squadre si contendono le ultime opportunità di qualificazione, mentre le partite finali offrono ancora molte possibilità di cambiamento in classifica. La competizione si mantiene aperta, con ogni risultato che potrebbe influenzare drasticamente le posizioni finali.

Ora che la lotta per lo scudetto è definitivamente chiusa, con l’Inter ad un passo dal titolo numero 21, ad animare questo finale di stagione resta solo la corsa per i tre rimanenti posti in Champions League. Al contrario di quanto visto negli ultimi anni, nessuna delle sei squadre ancora in lizza può essere del tutto tranquilla. Visti gli scontri diretti e le insidie degli scontri con le squadre impegnate a lottare per la salvezza, queste ultime cinque giornate di campionato potrebbero offrire sorprese su sorprese. Vediamo come si presentano le sei squadre coinvolte in questa lotta all’arma bianca per assicurarsi i cospicui fondi legati alla partecipazione al massimo torneo del Vecchio Continente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Champions, sei squadre per tre posti. Può ancora succedere di tutto

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