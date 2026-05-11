Vola giù colla macchina nella scarpata | recuperato dai vigili del fuoco come un cinghiale nel burrone

Un’auto è uscita di strada e si è schiantata in una scarpata di circa tre metri in località Calbi, zona Bagnoro, ad Arezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il veicolo, che si trovava nel burrone. Non sono stati segnalati feriti o altre persone coinvolte nell’incidente. Il mezzo è stato sollevato e portato in salvo dai pompieri.

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