Vola giù colla macchina nella scarpata | recuperato dai vigili del fuoco come un cinghiale nel burrone
Un’auto è uscita di strada e si è schiantata in una scarpata di circa tre metri in località Calbi, zona Bagnoro, ad Arezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il veicolo, che si trovava nel burrone. Non sono stati segnalati feriti o altre persone coinvolte nell’incidente. Il mezzo è stato sollevato e portato in salvo dai pompieri.
Momenti di paura ad Arezzo, in località Calbi, zona Bagnoro dove un’auto è uscita di strada finendo in una scarpata alta circa tre metri. Un volo mica da poco, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Arezzo insieme all’elicottero Drago. L’allarme è scattato intorno alle 12:45. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, la vettura era già nel fosso e il conducente, unica persona coinvolta nell’incidente, era rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberarlo dalla macchina e affidarlo poi al personale sanitario intervenuto sul posto per le cure del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma per fortuna non risultano altre persone coinvolte.🔗 Leggi su Lortica.it
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