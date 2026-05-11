Il futuro di Vlahovic, attaccante della Juventus, rimane incerto. La questione principale riguarda se sia meglio rinnovare il contratto o lasciarlo andare a parametro zero. Sono stati analizzati alcuni aspetti positivi legati alla conferma del giocatore, ma si sono anche evidenziati potenziali rischi e complicazioni. La decisione sulla sua permanenza o partenza non è ancora stata presa e rimane al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

di Francesco Spagnolo Vlahovic, il futuro dell’attaccante della Juventus è ancora tutto da scrivere. Ci sono sicuramente vantaggi importanti, ma attenzione ad un problema. Il futuro di Dusan Vlahovic è diventato il tema centrale del calciomercato juventino, un rebus che la dirigenza bianconera deve risolvere per pianificare le prossime stagioni. La questione del rinnovo di Vlahovic sta tenendo banco ormai da diverso tempo, alimentando dibattiti tra addetti ai lavori e tifosi, divisi tra la necessità tecnica di blindare il serbo e le esigenze di bilancio. Da un punto di vista puramente sportivo, il valore dell’attaccante non è in discussione. Una sua permanenza consentirebbe ai bianconeri di avere un bomber di area da rigore di caratura internazionale, capace di fare reparto da solo e di finalizzare la mole di gioco prodotta dalla squadra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic, rinnovare o lasciarlo andare a zero? I vantaggi della conferma e gli eventuali problemi

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