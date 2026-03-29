Il futuro di Zhegrova resta incerto: la dirigenza della Juventus sta valutando se mantenerlo in rosa o lasciarlo partire in vista della prossima stagione. La trattativa tra il club e il giocatore si concentra sulla valutazione economica, con il club disposto a cederlo a zero. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, mentre si aspetta una risposta definitiva dal giocatore.

Zhegrova, futuro in bilico: la dirigenza della Juventus che si interroga la permanenza del kosovaro per la prossima stagione. Edon Zhegrova vive una stagione complessa, scomparendo progressivamente dai radar della Juventus e della sua Nazionale. Nel match del Kosovo disputato in Slovacchia è rimasto in panchina per 90 minuti, mentre con il club bianconero ha collezionato appena 20 minuti in campo durante il mese di marzo. I numeri stagionali fotografano un rendimento ampiamente deludente: 21 presenze totali, con solo 1 apparizione da titolare contro il Pafos, per 447 minuti giocati complessivamente e un bottino fermo a zero tra gol e assist. A pesare sul giocatore sono i vecchi problemi fisici e le attuali gerarchie di squadra, che lo vedono sempre più ai margini del progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova a zero tra Juve e Kosovo: il prezzo del club per lasciarlo andare in estate

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