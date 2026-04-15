A un mese dalla prevista visita in Cina di Donald Trump, si intensificano le tensioni tra i due paesi, mentre le discussioni sui rapporti economici e politici continuano a tenere banco. La crisi in Iran ha coinvolto anche le dinamiche internazionali, con alcuni osservatori che ipotizzano possibili vantaggi per la Cina. Tuttavia, le conseguenze a lungo termine di questa situazione rimangono ancora poco chiare, mentre le relazioni tra Washington e Pechino si preparano a una fase di confronto.

Manca un mese all’attesa visita di Donald Trump in Cina, ma i preparativi in vista della prima missione a Pechino dal 2017 del presidente Usa sono carichi di tensione. Il Financial Times, citando «documenti militari» di Teheran, ha rivelato che l’Iran avrebbe usato tecnologia satellitare acquisita dalla Cina per colpire obiettivi Usa in tutto il Medio Oriente. Trump parla di uno scambio di missive con il presidente Xi Jinping: «Gli ho chiesto di non fornire armi all’Iran, mi ha assicurato che sostanzialmente non lo sta facendo». E scrive in un messaggio social: «La Cina è molto contenta che io stia riaprendo definitivamente lo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La Cina sta guadagnando dalla guerra in Iran? Ecco perché gli iniziali vantaggi potrebbero trasformarsi in problemi per il Dragone

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