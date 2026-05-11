Vlahovic Juventus fra rinnovo e addio | la volontà del calciatore è chiara Ma c’è un possibile ostacolo Gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Vlahovic alla Juventus resta in bilico tra la possibilità di un rinnovo e una possibile cessione. La volontà del calciatore sembra orientata a proseguire con il club, ma l’ingaggio rappresenta un ostacolo evidente per le trattative. La situazione viene aggiornata di frequente e rimane sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali che possano chiarire le intenzioni di tutte le parti coinvolte.

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di Francesco Spagnolo Vlahovic Juventus, il rinnovo resta una possibilità per i bianconeri. Ma il grande dubbio è rappresentato dall’ingaggio. I dettagli. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco nelle cronache sportive, oscillando tra la permanenza a Torino e le sirene del calciomercato internazionale. La situazione legata a al serbo e alla sua permanenza alla Juventus è arrivata a un bivio decisivo, dove le ambizioni tecniche si scontrano inevitabilmente con la dura realtà dei bilanci societari. Durante un recente intervento a Sky Sport, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha analizzato la parabola dell’attaccante serbo, sottolineando come lo scenario sia tutt’altro che scontato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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