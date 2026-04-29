Il rinnovo di Vlahovic resta in sospeso mentre la Juventus si prepara a eventuali cambiamenti. La società ha dichiarato di voler mantenere il giocatore, ma se dovesse partire, sta valutando due opzioni per il reparto offensivo. La situazione contrattuale del calciatore serbo è ancora in fase di definizione, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La decisione finale potrebbe influenzare il mercato e la composizione della rosa.

di Luca Fioretti Rinnovo Vlahovic, il futuro del giocatore serbo è ancora in dubbio: in caso di addio la società bianconera valuta due alternative. Il nodo legato al contratto di Dusan Vlahovic rappresenta la questione più delicata per il club bianconero. Come riporta Tuttosport, le trattative tra la dirigenza e il padre proseguono, ma la fumata bianca per il rinnovo appare lontana e la decisione arriverà al termine della stagione. Le condizioni fisiche del centravanti e le esose richieste economiche per commissioni e bonus hanno rallentato un percorso che sembrava in discesa. L’intenzione della società resta proseguire insieme, ma il rendimento sul campo sarà cruciale per il futuro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic: futuro in bilico, ma la volontà della Juve è chiara. In caso di addio si lavora a due alternative

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