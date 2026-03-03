Rinnovo Vlahovic l’apertura dopo l’incontro cruciale | il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto!

Dusan Vlahovic ha incontrato i dirigenti della Juventus, con cui ha discusso il suo futuro. Dopo l'incontro, il calciatore ha fornito rassicurazioni sul suo impegno con il club. La società ha avanzato una richiesta specifica per mantenere il giocatore in rosa. La situazione sembra aver preso una piega più definita, portando a un possibile rinnovo.