In queste ore, migliaia di tifosi dello Spezia stanno affrontando un momento difficile dopo la retrocessione della squadra in Serie C. Il sentimento di dolore è palpabile tra i sostenitori, che si preparano a ripartire e a sostenere nuovamente la propria squadra. La retrocessione rappresenta un passo indietro per il club, che ha vissuto una stagione complicata e ora si trova a dover ricostruire.

È un dolore enorme quello che migliaia di tifosi aquilotti stanno provando in queste ore a seguito della retrocessione dello Spezia in Serie C. Pur nella sofferenza, in tutti prevale l’orgoglio e la voglia di rialzare subito la testa: "Patimento inaudito, ma noi non molleremo mai, lo Spezia è la nostra unica fede, ben oltre la categoria". Concetti ripresi da Fabio Picchi: "Ho visto lo Spezia nei campi della C2, nelle trasferte infinite della C1 e della B, in Serie D e nell’Olimpo della Serie A. Ora lo guardo tornare dove tutto è iniziato. Ma chi ama davvero le Aquile sa che le categorie passano, la maglia resta. Io non ho tifato una serie, ho tifato lo Spezia e lo farò fino alla fine.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Viviamo un grande patimento. Pronti a rialzare subito la testa"

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