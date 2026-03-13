La GS Bellaria Cappuccini si prepara a scendere in campo domani alle 21:15 al PalaMatteoli per l’ottava giornata di ritorno della Serie C femminile. La squadra affronta Baloncesto in una partita che potrebbe essere determinante per il proseguimento della stagione. La partita si svolgerà in un ambiente dedicato agli incontri di campionato, con pubblico presente sugli spalti.

La GS Bellaria Cappuccini si prepara a tornare in campo nell’ottava giornata di ritorno della Serie C femminile, in programma domani alle ore 21:15 al PalaMatteoli, dove affronterà Baloncesto in una sfida importante per la stagione. La formazione di Pontedera arriva all’appuntamento dopo un periodo complicato dal punto di vista dei risultati, con alcune prestazioni che non hanno portato i punti sperati in classifica. Nonostante ciò, l’obiettivo della squadra resta quello di ritrovare fiducia e continuità, cercando di invertire la rotta proprio davanti al pubblico di casa. Tuttavia dall’altra parte ci sarà una squadra che aveva iniziato il campionato con grande slancio, riuscendo a ottenere risultati importanti nelle prime giornate e dimostrando buone qualità sia in attacco che in difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Bellaria, è il momento di rialzare la testa

