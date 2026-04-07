L'allenatore del Milan sta valutando di adottare un modulo 4-3-3 per le ultime partite di campionato. La squadra ha subito due sconfitte consecutive e ha perso il secondo posto in classifica, aprendo la strada a una possibile rimonta delle altre squadre per i piazzamenti in Champions League. La decisione sulla formazione potrebbe influenzare le future scelte tattiche e il rendimento sul campo.

Massimiliano Allegri potrebbe cambiare il Milan per il finale di stagione con i rossoneri che hanno perso anche il secondo posto in classifica e devono guardarsi dalla rimonta delle altre formazioni per i posti che valgono la Champions League. Il Milan è pronto a cambiare modulo (Ansa Foto) – calciomercato.it Il tecnico livornese potrebbe scegliere un nuovo modulo per il finale di campionato con il Milan per provare a dare imprevedibilità alla propria squadra e cercare di rialzare la testa. I rossoneri potrebbero abbandonare il 3-5-2 per passare al 4-3-3 e dare più spazio a calciatori importanti come Rafael Leao e Christian Pulisic che stanno facendo fatica in questa fase della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri pronto a cambiare, Milan col 4-3-3 per rialzare la testa

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