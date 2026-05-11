Vivi Magenta – Natura musica e territorio si incontrano a Villafranca di Verona
Domenica 17 maggio 2026, nel Giardino Magenta di Villafranca di Verona, si svolgerà un evento che unisce musica, natura e territorio. L’appuntamento prevede momenti di convivialità e approfondimenti sulle realtà locali, coinvolgendo la comunità in un pomeriggio dedicato alla scoperta delle peculiarità del luogo. La manifestazione si inserisce in un calendario di iniziative che promuovono il rapporto tra ambiente e cultura attraverso attività e incontri aperti a tutti.
Domenica 17 maggio 2026 al Giardino Magenta, un pomeriggio dedicato alla convivialità, alla cultura e alle realtà locali. A partire dalle 16 sarà possibile passeggiare tra il mercatino di artigiani e produttori del territorio, incontrando piccole realtà contadine e creative che promuovono una.🔗 Leggi su Veronasera.it
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