Alla Galleria Faber di Roma è in corso la mostra bipersonale F2, che vede esposte le opere di Roberto Ghezzi e Koro Ihara. La rassegna, inaugurata il 21 marzo, sarà accessibile fino al 24 luglio 2026. Durante questo periodo, i visitatori possono ammirare le creazioni di entrambi gli artisti, frutto di un dialogo tra natura e arte.

Cosa: F2, mostra bipersonale di Roberto Ghezzi e Koro Ihara. Dove e Quando: Galleria d’arte FABER, Roma; dal 21 marzo al 24 luglio 2026. Perché: Un dialogo profondo tra Italia e Giappone che esplora il ciclo vitale attraverso materiali organici e installazioni ambientali. La capitale si prepara a ospitare un evento espositivo di raro spessore concettuale, dove il confine tra creazione umana e processo biologico si fa sottile fino a scomparire. Sabato 21 marzo, la Galleria d’arte FABER inaugura F2, una mostra bipersonale che mette a confronto le visioni di Roberto Ghezzi e Koro Ihara. Il progetto nasce dalla volontà di far intrecciare realtà metodologiche eterogenee, unite però da un unico comune denominatore: l’analisi rigorosa degli elementi naturali e lo sviluppo della vita nelle sue forme più primordiali e autentiche. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Natura e arte si incontrano alla Galleria Faber

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