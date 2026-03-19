Vivere più a lungo non è sufficiente, perché la vera sfida riguarda la sostenibilità di questa longevità. La discussione si concentra spesso sugli aspetti pratici, come l'aumento dei costi sanitari e la gestione delle cronicità, che si accompagnano a un incremento della durata della vita. La questione si presenta come un tema centrale nel dibattito pubblico e politico, senza coinvolgere analisi di cause o motivazioni.

La longevità è spesso raccontata come un problema. Più anni di vita significano più spesa sanitaria, più cronicità, più pressione sui sistemi. Ma questa lettura rischia di essere parziale: la questione, infatti, non è quanto a lungo viviamo, ma in quali condizioni. Ed è su questo terreno che si gioca la sostenibilità dei sistemi sanitari nei prossimi decenni. I numeri aiutano a capire la scala del fenomeno. In Europa, la popolazione sopra i 60 anni è destinata a superare i 300 milioni entro il 2050, con una crescita particolarmente marcata delle fasce più anziane, quelle che richiedono maggiore assistenza sanitaria. In Italia, già oggi oltre un quarto della popolazione ha più di 65 anni, rendendo il Paese uno dei più anziani al mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vivere più a lungo non basta. La vera partita è la sostenibilità della longevità

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