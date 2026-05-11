Vivenda Spa coniuga rigore industriale e attenzione al dettaglio
Vivenda Spa si distingue nel settore del facility management e delle pulizie di grandi spazi, combinando un approccio rigoroso con una cura particolare per i dettagli. In un momento in cui l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità cresce, l’azienda si impegna a integrare pratiche rispettose dell’ecosistema nelle sue attività quotidiane. Questo approccio mira a migliorare la qualità degli ambienti lavorativi e a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni.
Il "cleaning" professionale rappresenta il primo presidio di prevenzione sanitaria e operativa. Oggi in Italia il settore muove diversi miliardi di euro e dà lavoro a quasi 500mila persone. Il ruolo di Vivenda Spa, l’azienda aderente al Consorzio La Cascina specializzata nel global service In un mondo che guarda sempre più all’ambiente e alla transizione ecologica, settori come il facility management e le pulizie in grandi spazi possono divenire decisivi per la salute del pianeta e delle persone che lo abitano. Che si tratti di un reparto ospedaliero, di una caserma o di un edificio, il "cleaning" professionale rappresenta il primo presidio di prevenzione sanitaria e operativa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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