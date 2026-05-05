Libri all’Istituto Pontano la presentazione di Vittorio L’Uomo Il Padre Il Politico

Mercoledì 13 maggio alle 18 presso l’Istituto Pontano di Napoli si terrà la presentazione del libro intitolato “Vittorio” L’Uomo Il Padre Il Politico. L’evento prevede la presentazione di un testo che analizza aspetti della vita e delle attività di un personaggio chiamato Vittorio, con un focus sulla sua figura personale e politica. La discussione si svolgerà all’interno della sede dell’istituto, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul programma.

Premio nazionale di poesia Cerino: il 9 maggio la finale. Giaculli ricorda Corsi a un anno dalla sua scomparsa Mercoledì 13 maggio, alle ore 18, presso l’Istituto Pontano di Napoli la presentazione del libro “Vittorio” L’Uomo Il Padre Il Politico. Intervengono gli autori, Ennio e Furio Cascetta. L’evento, ospitato presso il Salone degli Specchi di Palazzo Cariati, sede dell’Istituto, inizia con i saluti del presidente Cicci Serra. Segue l’introduzione di Dino Falconio. Modera Giovanni Chianelli. Premio nazionale di poesia Cerino: il 9 maggio la finale. Giaculli ricorda Corsi a un anno dalla sua scomparsa Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Forecast aziendale e gestione HR: uno strumento utile per pianificare con.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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