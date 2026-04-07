Da Bardolino al resto del Garda | la candidatura a Capitale della cultura 2029 cresce e unisce il lago

Da Bardolino al resto del Garda, la candidatura a Capitale italiana della cultura 2029 avanza con maggiore concretezza e struttura. Il progetto si sta definendo e coinvolge diverse località del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità culturali e naturali della zona. La proposta si sta consolidando in vista di un eventuale riconoscimento ufficiale, con un percorso che coinvolge amministrazioni e istituzioni locali.

Adesioni oltre i confini provinciali e avvio della fase operativa con BardolinoHub: «Il lago è una comunità unica», afferma il sindaco Bertasi La candidatura di Bardolino e del Lago di Garda a Capitale italiana della cultura 2029 entra in una fase nuova, più concreta e strutturata, segnando un passaggio che ne rafforza la portata e l’ambizione. Il progetto, nato su iniziativa dell’amministrazione bardolinese, si sta progressivamente allargando oltre i confini provinciali, assumendo un carattere sempre più interregionale e delineando un’idea di territorio che supera le tradizionali divisioni amministrative. A imprimere questa accelerazione... 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Inizia la corsa di Bardolino per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 Rally del Bardolino 2026: aperte le iscrizioni all'attesa sfida sul Lago di GardaLa gara inaugura la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally ACI Vicenza con un percorso rinnovato di nove prove speciali su due tappe, affiancato dal...