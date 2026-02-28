Tarquinia capitale della cultura nella Tuscia c' è chi tifa per una candidata rivale

Il 27 febbraio l’amministrazione comunale di Tarquinia si è recata al ministero della cultura per presentare ufficialmente la propria proposta. La città, riconosciuta come capitale della cultura, ha portato avanti questa iniziativa pubblica, mentre nella Tuscia alcune persone sostengono apertamente una candidata rivale. L’incontro si è svolto nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sui contenuti della presentazione.

