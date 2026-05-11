Viterbo il segreto di Pratogiardino | da luogo di esecuzioni a parco

A Viterbo, il parco di Pratogiardino ha un passato oscuro legato a un terreno che tra il 1571 e il 1572 fu teatro di 25 esecuzioni. In seguito, l’area è stata trasformata in uno spazio verde pubblico. Durante la Seconda guerra mondiale, il monumento ai caduti che si trovava nel parco fu smantellato e il bronzo usato per la produzione bellica.

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? Punti chiave Cosa nasconde il terreno dove morirono 25 persone tra il 1571?. Perché il bronzo del monumento ai caduti fu fuso durante la guerra?. Come sono diventati i sentieri del parco un omaggio a Lucio Battisti?. Dove si trova il laghetto dedicato alla musica di Anna?.? In Breve Tra il 1571 e il 1612 il sito ospitò 25 esecuzioni capitali.. Il parco divenne spazio pubblico nel 1855 dopo l'acquisizione comunale.. Nel 1922 il monumento al fante sostituì la vecchia fontana centrale.. Il laghetto Anna e i sentieri celebrano Lucio Battisti dal 2008.. Tra il 1571 e il 1612, ben 25 persone persero la vita nel Campo Giardino di Viterbo, un’area che oggi appare come un tranquillo polmone verde vicino a porta Fiorentina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, il segreto di Pratogiardino: da luogo di esecuzioni a parco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viaggio nella storia di pratogiardino, da campo per le condanne a morte a cuore verde di ViterboPratogiardino rappresenta lo spazio verde più importante all'interno delle mura di Viterbo e la sua evoluzione racconta i cambiamenti della città... L’Aquila, il Parco del Sole diventa un luogo di gioco per tutti? Cosa scoprirai Chi sarà l'ospite speciale che parteciperà all'inaugurazione del parco? Come cambierà la socializzazione dei bambini con disabilità... Argomenti più discussi: Ater vende 42 garage, magazzini e posti auto a prezzi contenuti: l'elenco; Piselli: piccole sfere, grandi storie; Civita Cromo al PalaSmargiassi pronta a celebrare la conquista della serie C; Ludika 1243 torna a Viterbo: il Medioevo fantasy invade San Pellegrino dal 2 al 5 luglio 2026.