L’Aquila il Parco del Sole diventa un luogo di gioco per tutti

L'Aquila ha aperto al pubblico il Parco del Sole, uno spazio pensato per il gioco di tutti i bambini. Durante l'inaugurazione, sarà presente un ospite speciale che parteciperà all'evento. L'apertura del parco mira a favorire la socializzazione tra bambini con e senza disabilità, offrendo un ambiente accessibile e inclusivo. L'iniziativa si propone di creare un luogo di incontro e di divertimento per le famiglie della zona.

? Cosa scoprirai Chi sarà l'ospite speciale che parteciperà all'inaugurazione del parco?. Come cambierà la socializzazione dei bambini con disabilità all'Aquila?. Cosa prevede concretamente il nuovo progetto per abbattere le barriere?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio il Parco del Sole?.? In Breve Inaugurazione prevista giovedì 7 maggio alle ore 10:30 al Parco del Sole.. Partecipazione prevista dell'assessore Taranta e della campionessa Annalisa Minetti.. Progetto mira all'abbattimento delle barriere architettoniche per l'integrazione sociale locale.. Intervento inserito nel percorso comunale di inclusione per i piccoli cittadini.. Giovedì 7 maggio alle ore 10:30 l’Aquila inaugurerà la nuova area giochi inclusiva al Parco del Sole, un intervento volto a eliminare le barriere architettoniche e sociali nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila, il Parco del Sole diventa un luogo di gioco per tutti Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Inaugurato il nuovo parco a Novaglie: «Un luogo d'incontro per tutti»Uno spazio verde riqualificato di tremila metri quadrati, pensato per famiglie, bambini e attività all’aperto, con giochi, orti didattici e... L'edicola dismessa diventa il teatro più piccolo del mondo: "Da luogo di notizie a spazio di emozioni"L'iniziativa di Francesco Gravino (Foyer '97) a San Severo: "Essere in sei, così vicini agli attori, crea una connessione rarissima. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'AQUILA: IL 7 MAGGIO INAUGURAZIONE AREA GIOCHI AL PARCO DEL SOLE, OSPITE D'ONORE ANNALISA MINETTI; L’Aquila, inaugurazione della nuova area giochi inclusiva al Parco del Sole; L’Aquila, alla scoperta delle rarità botaniche del Parco del castello insieme a WelcomeAq; Moda & Cultura nel Tempo una giornata tra storia, musica e sfilate al Parco del Castello. L’Aquila, inaugurazione della nuova area giochi inclusiva al Parco del SoleIl nuovo spazio è stato progettato per garantire a tutti la possibilità di giocare e praticare attività ludico-sportive in totale sicurezza ... ekuonews.it Annalisa Minetti all’Aquila per inaugurare il nuovo parco giochi inclusivo al Parco del Sole. Annalisa Minetti Pierluigi Biondi Sindaco dell'Aquila Fabrizio Taranta - facebook.com facebook