Viaggio nella storia di pratogiardino da campo per le condanne a morte a cuore verde di Viterbo
Pratogiardino, il principale spazio verde di Viterbo, ha una storia che attraversa diversi periodi. Originariamente utilizzato come campo per le esecuzioni capitali, nel tempo si è trasformato in un'area dedicata al relax e alla socializzazione. La sua evoluzione riflette le trasformazioni della città, passando da luogo di punizione a un cuore verde al centro delle attività cittadine.
Pratogiardino rappresenta lo spazio verde più importante all'interno delle mura di Viterbo e la sua evoluzione racconta i cambiamenti della città stessa nel corso dei secoli. Situato a ridosso di porta Fiorentina, questo luogo ha attraversato fasi storiche molto diverse tra loro, mutando.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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