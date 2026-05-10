Viaggio nella storia di pratogiardino da campo per le condanne a morte a cuore verde di Viterbo

Da viterbotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pratogiardino, il principale spazio verde di Viterbo, ha una storia che attraversa diversi periodi. Originariamente utilizzato come campo per le esecuzioni capitali, nel tempo si è trasformato in un'area dedicata al relax e alla socializzazione. La sua evoluzione riflette le trasformazioni della città, passando da luogo di punizione a un cuore verde al centro delle attività cittadine.

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Pratogiardino rappresenta lo spazio verde più importante all'interno delle mura di Viterbo e la sua evoluzione racconta i cambiamenti della città stessa nel corso dei secoli. Situato a ridosso di porta Fiorentina, questo luogo ha attraversato fasi storiche molto diverse tra loro, mutando.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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