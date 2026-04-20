Torino punta al 2033 | la sfida per diventare Capitale Europea

Torino si prepara a concorrere per ottenere il titolo di Capitale Europea della Cultura nel 2033. La città ha annunciato di voler sviluppare un progetto che coinvolga attivamente i quartieri e i residenti, promuovendo iniziative culturali e sociali. La candidatura mira a valorizzare il patrimonio locale e a rafforzare il ruolo della comunità nel processo di crescita culturale. La decisione definitiva sarà presa tra alcuni anni.

Torino punta a diventare la Capitale Europea della Cultura nel 2033, puntando su un modello di sviluppo che metta al centro i quartieri e il coinvolgimento diretto dei residenti. La candidatura ufficiale è stata presentata nel 2025 per trasformare l'eredità industriale della città in una nuova opportunità di rilancio economico e identitario attraverso un progetto culturale ambizioso. Il percorso verso il titolo europeo si basa su una strategia che mira a replicare l'impatto di grandi eventi inte .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino punta al 2033: la sfida per diventare Capitale Europea Notizie correlate Leggi anche: Cultura: la Civitas appenninica svela i numeri nella 'corsa' a Capitale europea 2033 Leggi anche: Il sogno di 546 comuni: Civitas Appenninica capitale europea della cultura 2033 Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Torino che legge compie 10 anni: la città si riempie di libri; Festa dei Vicini, Torino celebra 20 anni di comunità. Capitale europea della cultura 2033, Torino deve puntare sull'effetto sorpresaLa candidatura di Torino a capitale europea del 2033 dovrà puntare sull'effetto sorpresa. Così Agostino Riitano, direttore della candidatura della città, dal palco degli Stati generali della cultura ... rainews.it Torino 2033: un progetto collettivo verso la Capitale Europea della CulturaL’obiettivo di questa ampia partecipazione è quello di creare un progetto culturale collettivo, in cui le iniziative promosse quest’anno hanno contribuito ad impostare una roadmap per la candidatura. primaonline.it Nel programma di @2025Go – Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura, il Museo di Santa Chiara ospita fino al 03.05.26 la mostra “Franco Basaglia. Dove gli occhi non arrivavano”. x.com WEEKEND A BUCAREST – FUGA DI GIUGNO Lasciati sorprendere da una capitale europea dal fascino inaspettato: elegante, frizzante e ricca di vita 5 – 7 Giugno Partenza diretta da Bari Sistemazione in hotel 3 Pernottamento inclus - facebook.com facebook